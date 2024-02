Perfil de Lula exclui Marisa de post, é criticado e republica texto

Uma postagem feita na conta oficial do presidente Lula no "X" sobre os 44 anos do PT excluiu uma trecho da carta escrita pelo próprio petista, no qual citava a dona Marisa, falecida em 2017. O post foi excluído e republicado com o nome da antiga primeira-dama, após críticas da militância e do filho do petista Luis Claudio Lula da Silva.

O que aconteceu

Na mesma rede social, o filho de Lula afirmou que "ninguém apaga" a história da mãe dele. Ele ainda lamentou que "coisas estranhas" têm acontecido.

Infelizmente tem acontecido umas coisas estranhas!



A história da minha mãe no quem apaga não! https://t.co/lQePEOr84a -- Luis Claudio Lula da Silva (@LuisLulaDaSilva) February 11, 2024

A publicação é o texto do próprio presidente à Revista Focus, que foi também publicado no site da Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT. No entanto, a carta postada no perfil de Lula estava incompleta, e omitia o trecho em que ele fazia referência a Marisa.

O texto original começa com a frase: "No começo, era só um retalho de pano vermelho, que a Marisa pegou e costurou uma estrela branca por cima". Mas a postagem de Lula no "X" começava assim: "No começo era só um retalho de pano vermelho com uma estrela branca por cima" — sem qualquer referência à dona Marisa.

No começo era só um retalho de pano vermelho que a Marisa pegou e costurou uma estrela branca por cima. Mas por trás daquela bandeira improvisada havia uma determinação muito sólida: mudar a história deste país. E nós mudamos. O PT nasceu enfrentando a ditadura. E ajudou o Brasil? -- Lula (@LulaOficial) February 10, 2024

A publicação inicial foi feita no início da tarde de sábado (10). Já a segunda, com o nome da antiga primeira-dama, foi feito horas depois, às 16h28.

Ao UOL, a assessoria de imprensa de Lula admitiu o erro e afirmou que o texto foi repostado "corrigindo o erro". A justificativa foi que o primeiro post foi uma "versão não final da carta", diferentemente da publicada pelo site da Fundação Perseu.