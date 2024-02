Hamas diz que operação israelense em Rafah 'ameaçaria' negociações sobre reféns

Um funcionário de alto escalão do Hamas afirmou neste domingo (11) que qualquer operação das forças israelenses na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, "ameaçaria" as negociações para a libertação de reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos.

"Qualquer ataque do Exército de ocupação (israelense) contra Rafah ameaçaria as negociações" sobre os reféns ainda detidos na Faixa, disse à AFP este responsável do movimento islamista palestino, em um momento em que o primeiro-ministro israelense persiste na sua vontade de lançar uma ofensiva contra a cidade.

© Agence France-Presse