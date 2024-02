Milan vence Napoli (1-0) e se consolida em terceiro no Italiano

O Milan venceu o Napoli, por 1 a 0, neste domingo (11) em jogo da 24ª rodada do campeonato italiano, resultado que coloca os 'rossoneri' no pódio da Serie A e deixa o time do sul da Itália cada vez mais afundado na tabela.

Um gol no primeiro tempo do francês Theo Hernandez (25') foi suficiente para dar a vitória ao Milan, que levou o 'Scudetto' em 2022, sobre o Napoli, que ergueu a taça em 2023.

"Esperávamos um jogo difícil e foi o que aconteceu, contra uma grande equipe como o Napoli. Tivemos um período um pouco complicado nesta temporada, mas saímos dele trabalhando muito", disse Hernandez após o jogo.

Depois de nove jogos sem perder e com 52 pontos, o Milan ainda está longe da líder Inter (60 pontos), mas coloca pressão sobre a Juventus (2ª, 53 pontos), que fecha a rodada na segunda-feira recebendo a Udinese (17ª).

"Há um mês e meio, nosso desempenho é comparável ao da Inter, que está fazendo uma temporada incrível, mas continuamos focados em cada jogo", disse o técnico Stefano Pioli quando questionado sobre as chances de 'Scudetto'.

Já o Napoli, que dentro de dez dias recebe o Barcelona no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, ocupa a nona posição do campeonato com 35 pontos, e está a 7 da Atalanta (4ª), time que fecha o 'Top 4'.

- Fiorentina vence a 1ª em 2024 -

Mais cedo a Fiorentina (7ª) conseguiu finalmente sua primeira vitória na Serie A em 2024, ao vencer o Frosinone (14º) por 5 a 1, depois de três derrotas e um empate.

O atacante Andrea Belotti, emprestado pela Roma no mercado de inverno, e os argentinos Lucas Martínez Quarta e Nicolás González contribuíram com um gol cada para a goleada da 'Viola', que desta forma não se distanciou da luta pelas vagas nos torneios europeus.

A última vitória do time de Florença no campeonato havia sido no dia 29 de dezembro, por 1 a 0 contra o Torino.

Com este triunfo, a Fiorentina soma 37 pontos e fica a dois do quarto lugar, que classifica para a próxima edição da Liga dos Campeões, que atualmente é ocupada pela Atalanta, embora a equipe de Bérgamo tenha um jogo a menos.

Quem também está nessa luta é o Bologna (5º colocado com 39 pontos) comandado pelo técnico Thiago Motta, que assim como a Fiorentina não sabia o que era vencer em 2024 até derrotar o Lecce (13º) por 4 a 0 neste domingo.

Já a Salernitana anunciou a demissão do seu treinador Filippo Inzaghi dois dias depois de mais uma derrota, a 15ª em 24 jogos, por 3 a 1 diante do Empoli, o que distancia cada vez mais a equipe da permanência na Serie A.

Fabio Liverani substituirá Inzaghi com o difícil objetivo de salvar o time do rebaixamento. Seis pontos separam a Salernitana da 'zona de salvação'.

--- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Salernitana - Empoli 1 - 3

- Sábado:

Cagliari - Lazio 1 - 3

Roma - Inter 2 - 4

Sassuolo - Torino 1 - 1

- Domingo:

Fiorentina - Frosinone 5 - 1

Monza - Hellas Verona 0 - 0

Bologna - Lecce 4 - 0

Genoa - Atalanta 1 - 4

Milan - Napoli 1 - 0

- Segunda-feira:

(16h45) Juventus - Udinese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 60 23 19 3 1 55 12 43

2. Juventus 53 23 16 5 2 36 14 22

3. Milan 52 24 16 4 4 47 27 20

4. Atalanta 42 23 13 3 7 44 23 21

5. Bologna 39 23 10 9 4 33 22 11

6. Roma 38 24 11 5 8 42 30 12

7. Fiorentina 37 23 11 4 8 36 26 10

8. Lazio 37 23 11 4 8 28 24 4

9. Napoli 35 23 10 5 8 32 27 5

10. Torino 33 23 8 9 6 21 20 1

11. Monza 30 24 7 9 8 21 28 -7

12. Genoa 29 24 7 8 9 25 30 -5

13. Lecce 24 24 5 9 10 24 37 -13

14. Frosinone 23 24 6 5 13 32 49 -17

15. Empoli 21 24 5 6 13 18 37 -19

16. Sassuolo 20 23 5 5 13 29 42 -13

17. Udinese 19 23 2 13 8 23 37 -14

18. Hellas Verona 19 24 4 7 13 21 32 -11

19. Cagliari 18 24 4 6 14 22 45 -23

20. Salernitana 13 24 2 7 15 20 47 -27

./bds/jr/mcd/sag/bur/dam/iga/aam

© Agence France-Presse