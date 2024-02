Biden falará com Netanyahu no domingo, dizem autoridades da Casa Branca

WILMINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Joe Biden, falará com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu no domingo, disseram duas autoridades da Casa Branca, no que será a primeira conversa dos dois líderes desde que Biden disse que a resposta militar de Israel em Gaza foi "exagerada".

Biden, que está passando o fim de semana em sua casa em Wilmington, Delaware, deve falar com Netanyahu na manhã de domingo, disse uma das autoridades.

Netanyahu disse ao programa "Fox News Sunday" no início do domingo que não havia conversado com Biden desde o comentário "exagerado" de quinta-feira e que não sabia o que o líder dos EUA queria dizer com isso.

(Reportagem de Andrea Shalal; edição de Paul Simao)