Comprar um carro zero km é sempre incrível, uma grande conquista. E a empolgação do momento pode nos fazer cair em uma grande cilada quando vamos buscá-lo na concessionária. Isso porque não é raro que ele já venha com um problema muito sério.

Antes de vir para suas mãos, esse veículo já passou por diversas situações - desde a linha de montagem até a 'cegonheira' onde são transportados. E isso pode envolver desde riscos na lataria até acidentes.

Se o carro foi muito bem reparado, é provável que você não tenha grandes problemas. Mas às vezes ele não é muito bem feito e, na empolgação não reparamos esses defeitos graves.

No vídeo acima falo sobre quais são os possíveis problemas que você precisa ficar atento ao receber um carro zero km.

