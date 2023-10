Renault investirá US$3,2 bi em oito novos modelos como parte de relançamento global

Por Gilles Guillaume

PARIS (Reuters) - A Renault anunciou nesta quarta-feira que investirá 3 bilhões de euros até 2027 para lançar oito novos modelos de veículos e impulsionar as vendas de veículos elétricos (EV) fora da Europa, como parte de um relançamento global da marca francesa de automóveis.

Como parte da reviravolta de sua estratégia em 2021, a montadora francesa tem se concentrado nos segmentos mais lucrativos na Europa: veículos elétricos e modelos compactos.

Mas, combinado com a perda da Rússia -- o segundo mercado do grupo -- após a invasão russa da Ucrânia, isso tornou a Renault mais dependente do mercado europeu.

Nos primeiros nove meses de 2023, quase 69% das vendas da Renault foram na Europa, em comparação com 63% no ano anterior.

"Como nossa renovação de produtos está dando frutos na Europa, agora vamos tornar a marca mais global e mais lucrativa", disse o presidente-executivo da marca Renault, Fabrice Cambolive, em um comunicado.

A Renault disse que, até 2027, os veículos elétricos e híbridos devem representar um terço das vendas fora da Europa.

O primeiro dos novos veículos da Renault para os mercados globais é um pequeno SUV derivado do Dacia Sandero, chamado Kardian, que foi apresentado nesta terça-feira no Brasil, o segundo maior mercado da marca Renault depois da França.

O carro será lançado no próximo ano na América Latina e no Marrocos.

Cinco dos novos modelos serão compactos ou maiores "para posicionar a marca nos segmentos de maior valor agregado", disse a Renault.

Os modelos serão baseados em duas novas plataformas. A primeira é uma plataforma modular que inclui o Kardian, para montagem na América Latina, Turquia, Marrocos e Índia.

Ela também será a base de uma picape híbrida 4X4. A Renault também apresentou um modelo conceitual desse veículo, o Niagara, no Brasil.

A segunda plataforma global da Renault é para veículos de alto padrão produzidos na Coreia do Sul com base em uma parceria assinada em 2022 entre a Renault e a Geely.

O primeiro veículo da marca Renault Korea Motors baseado nessa plataforma será lançado em 2024.