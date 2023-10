Pisada mais macia: 10 tênis por menos de R$ 350 para correr ou caminhar

Se você deseja dar aquele "up" nos seus treinos de caminhada ou corrida, investir em um bom tênis é importante para oferecer maciez e amortecimento na sua pisada. Só que alguns modelos costumam ter o preço bem salgado.

Por isso, o Guia de Compras UOL selecionou dez opções de tênis que estão com descontos de até 46%, com valores entre R$ 220 e R$ 350. São tênis de várias marcas: Asics, Adidas, Under Armour, Puma, Mizuno, Olympikus e Fila, indicados para exercícios de baixa intensidade.

Para fazer uma melhor compra, é interessante observar as especificações de cada um dos produtos e escolher aqueles que correspondem ao que você deseja. Confira mais abaixo a lista de tênis em oferta:

Após clicar no botão "Comprar", use o cupom "CORRE15" (em letras maísculas) antes de fazer o pagamento para ter um desconto extra de 15%.

