Navio-plataforma do campo de Búzios atinge topo de produção em tempo recorde, diz Petrobras

O navio-plataforma Almirante Barroso, que opera no campo de Búzios, no pré-sal da bacia de Santos, atingiu na terça-feira, 24, o topo de produção de 150 mil barris de petróleo por dia (bpd), informou a Petrobras nesta quarta-feira, 25. Segundo a estatal, o resultado foi alcançado em tempo recorde. Foram menos de cinco meses (146 dias) desde o primeiro óleo.

Ainda de acordo com a empresa, o recorde anterior da Petrobras foi o do FPSO P-76, cujo atingimento da capacidade máxima de produção se deu em menos de oito meses, também no campo de Búzios.

A plataforma Almirante Barroso é do tipo FPSO, ou seja, é uma unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência (da sigla em inglês) e começou a produzir comercialmente no dia 31 de maio deste ano.

"No sistema submarino do projeto, com a incorporação de soluções inovadoras na instalação dos dutos rígidos, obteve-se redução de 15% no tempo médio de interligação dos poços, contribuindo diretamente para o tempo recorde de ramp-up (crescimento)", disse a Petrobras em nota.

Afretada junto à Modec, a plataforma está localizada a 180 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, em profundidade de água de 1.900 metros.

A Petrobras é a operadora do campo com 88,99% de participação na jazida compartilhada de Búzios, tendo como parceiras a CNOOC com 7,34% e a CNODC com 3,67%.

"Graças ao empenho de nosso corpo técnico e à adoção de novas tecnologias, continuaremos a obter um resultado excepcional em Búzios, com a implantação de onze unidades com alta capacidade de produção, equipadas com as mais modernas tecnologias de descarbonização", disse em nota o diretor de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Carlos Travassos.