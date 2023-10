Joia arqueológica no norte da Itália será aberta ao público

AOSTA, 25 OUT (ANSA) - A cidade de Aosta, no norte da Itália, abrirá ao público em novembro uma de suas joias arqueológicas, que fará os visitantes imergir no passado para compreender as origens da humanidade.

A capital do Vale de Aosta, região que faz fronteira com a Suíça e a França, inaugurará no dia 11 do próximo mês a "Área Megalítica", um espaço que reúne relíquias do passado, desde ritos de fundação e túmulos até dólmens e vários outros monumentos.

Ao todo, seis milênios de história estão expostos no local, coberto por uma grande estrutura construída para proteger as escavações que seguem a todo vapor. Recentemente, os especialistas descobriram algumas pegadas humanas.

Um dos pontos mais curiosos é que os monumentos originais, datados do final do Neolítico e o início da Idade do Bronze, e o museu com os artefatos históricos dividem o mesmo espaço.

As escavações na zona, iniciadas em 1969, já trouxeram à luz evidências intactas de um passado ainda envolto em muito mistério.

A Área Megalítica é dividida em várias seções, tanto que uma delas permitirá visitar a necrópole escavada ao longo dos anos.

O espaço possui dezenas de túmulos com bens funerários riquíssimos. (ANSA).

