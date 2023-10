Itália se prepara para acender maior árvore de Natal do mundo

CASTIGLIONE DEL LAGO, 25 OUT (ANSA) - A Itália iniciou os preparativos para acender a maior árvore de Natal do mundo, que é enfeitada tradicionalmente sobre as águas do lago Trasimeno, na região da Úmbria.

A árvore, que tem 1.080 metros de comprimento e 50 metros de largura, permanecerá enfeitada entre os dias 8 de dezembro e 6 de janeiro de 2024.

Para concluir a façanha, os organizadores do projeto precisam de centenas de voluntários, sete mil metros de cabo e cerca de 2,6 mil luzes perimetrais.

Os visitantes também poderão acompanhar alguns eventos especiais durante o período, como espetáculos de projeções e luzes na região onde está localizada a árvore.

O público ainda terá disponível a casa do Papai Noel, que foi ampliada, a pista de patinação no gelo e o tradicional mercado natalino. (ANSA).

