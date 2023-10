Em momentos opostos, Flamengo e Grêmio jogam em Porto Alegre

? Flamengo (@Flamengo) October 24, 2023

Acumulando vitórias e vendo o líder Botafogo (que tem 59 pontos) vacilar nas últimas rodadas, o Flamengo começa a sonhar com uma arrancada que ainda lhe permita brigar pelo título Brasileiro. Para manter viva esta possibilidade, a equipe da Gávea sabe que terá que sair com os três pontos mesmo atuando fora de casa.

Nesta tarefa o técnico Tite não poderá contar com o zagueiro Fabrício Bruno, suspenso. Com isso ele deve promover a entrada de Pablo na zaga. Desta forma o Flamengo deve ir a campo com: Rossi; Wesley, Pablo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Grêmio e Flamengo com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Rodrigo Campos. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: