Xi Jinping faz primeira visita conhecida ao banco central, dizem fontes

PEQUIM (Reuters) - O presidente chinês, Xi Jinping, fez sua primeira visita conhecida ao banco central do país desde que se tornou presidente há uma década, disseram duas fontes com conhecimento do assunto, conforme a economia e os mercados financeiros da China enfrentam ventos contrários.

Xi, juntamente com o vice-primeiro-ministro, He Lifeng, e outras autoridades do governo, visitou o Banco do Povo da China e a Administração Estatal de Câmbio em Pequim nesta terça-feira, disseram as fontes à Reuters.

O objetivo da visita não foi conhecido imediatamente. Tanto o BC como o órgão cambial não puderam ser imediatamente contatados para comentários fora do horário comercial.

A segunda maior economia do mundo cresceu mais rápido do que o esperado no terceiro trimestre. No entanto, há preocupações mais profundas sobre a fraqueza contínua da atividade do setor privado e a falta de reformas de longo prazo necessárias para mudar a economia para um crescimento conduzido pelo consumidor.

O BC, que realizou cortes modestos nas taxas de juros e injetou mais dinheiro na economia nas últimas semanas, está limitado no que diz respeito ao grau de flexibilização da política monetária por medo de estimular a fuga de capitais e prejudicar o iuan, segundo analistas.

As saídas de capital da China aumentaram acentuadamente para 75 bilhões de dólares em setembro, o maior valor mensal desde 2016, segundo indicador do Goldman Sachs de fluxos cambiais, ressaltando a intensificação da pressão de depreciação sobre o iuan.

(Reportagem da equipe da Reuters)