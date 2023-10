Wall Street sobe com acomodação dos Treasuries e confiança com balanços

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta terça-feira, com certa acomodação nos rendimentos dos Treasuries, enquanto as projeções otimistas de Verizon, Coca-Cola e de outras empresas elevaram o otimismo em relação à saúde das companhias norte-americanas em meio à desaceleração da economia e à inflação alta.

As ações da Verizon subiam 6,9%, depois que a operadora de telecomunicações elevou a estimativa anual de fluxo de caixa livre, enquanto os papéis da General Electric avançavam 5,0%, após a fabricante de motores de aeronaves aumentar a projeção de lucro para o ano.

As ações da Coca-Cola subiam 2,6% depois que a companhia elevou a expectativa de vendas anuais. Microsoft e Alphabet divulgam resultados após o fechamento do mercado.

Ações de megacapitalização, incluindo Tesla, Meta e Amazon.com, subiam entre 0,4% e 3,0%.

A expectativa é que as gigantes de tecnologia dos Estados Unidos apresentem o maior crescimento de receita trimestral em pelo menos um ano.

Das 86 empresas do S&P 500 que divulgaram balanços até o momento, cerca de 78% superaram as expectativas dos analistas, segundo dados da LSEG. Em geral, a expectativa é que os lucros do terceiro trimestre aumentem 1,2% em relação ao ano anterior.

Às 11:49 (de Brasília), o índice S&P 500 ganhava 0,96%, a 4.257,68 pontos, enquanto o Dow Jones subia 0,96%, a 33.252,97 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 1,15%, a 13.168,04 pontos.

(Por Shubham Batra, Shashwat Chauhan e Sruthi Shankar em Bengaluru)