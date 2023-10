'Superneblina' causa engavetamento com 158 veículos e deixa mortos na Louisiana

Uma grande nuvem de neblina que envolveu uma rodovia provocou um engavetamento de pelo menos 158 veículos que deixou pelo menos sete mortos em uma rodovia no estado da Louisiana, no sul dos Estados Unidos, anunciaram as autoridades na segunda-feira (23).

A denominada "superneblina", que segundo a imprensa americana foi provocada por uma combinação de fumaça de incêndios e uma neblina densa, provocou uma grande colisão na rodovia interestadual 55, a 48 quilômetros de Nova Orleans, informou a polícia da Louisiana em um comunicado.

Acidente na rodovia Interestadual 55 (I-55) em Louisiana, nos EUA, em 23 de outubro de 2023 Imagem: LOUISIANA STATE POLICE/via REUTERS

Fotos divulgadas pela polícia mostram as duas faixas de uma ponte da rodovia onde em que aconteceu o acidente bloqueadas pelos veículos envolvidos no engavetamento, incluindo alguns carros queimados.

Um incêndio foi registrado na rodovia, segundo a polícia.

Mais de 25 pessoas foram levadas para um hospital, sem contar as vítimas que procuram atendimento médico por conta própria.