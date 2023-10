Defesa Civil alerta para temporais que atingirão SP a partir de quarta (25)

A Defesa Civil do estado de São Paulo divulgou que a chegada de uma frente fria trará chuva para todas as regiões do estado a partir do fim da tarde desta terça-feira (24).

O que aconteceu:

Há previsão de fortes temporais para todas as regiões do estado entre quarta-feira (25) e sexta-feira (27). Nestes três dias, haverá queda nas temperaturas.

Também existe a possibilidade das pancadas de chuvas virem acompanhadas de queda de raio e de granizo, além de rajadas de vento de até 70km/h.

De acordo com o Climatempo, a capital paulista terá a mínima de 18ºC e máxima de 26ºC na quarta. Já na quinta-feira (26), as temperaturas caem mais e ficarão entre 17ºC e 23ºC. Na sexta-feira (27), a mínima será de 16º e 26ºC de máxima.

Na capital, região metropolitana de São Paulo, região do Vale do Ribeira e Itapeva são esperados acumulados de chuva de até 50mm. Na região de Campinas e Sorocaba, os acumulados ficarão em 70mm.

As regiões de Araraquara, Bauru, Presidente Prudente, Marília, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte têm a previsão de 80mm, com chuva considerada moderada, nos três dias de alerta. Apesar disso, alguns municípios, incluindo o litoral paulista, devem ter atenção especial porque o número de áreas de riscos nestes locais é maior.

A maior concentração de chuva deve ocorrer no interior do estado. As regiões de Araçatuba, Barretos, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto devem enfrentar acumulados de até 100mm, com chuvas fortes. Em todas essas regiões haverá rajadas de vento que podem chegar aos 70 km/h, além de raios e granizo.

Recomendações

A Defesa Civil não recomenda que a população enfrente áreas alagadas ou com enxurradas. Deve-se, ao ouvir o ruído de trovão, procurar um local coberto e evitar ficar embaixo de árvores.

Aquelas pessoas que moram em áreas de encostas devem ficar atentas a quaisquer sinais de movimentação no solo. Durante o processo de deslizamento podem surgir rachaduras nas paredes dos imóveis, portas e janelas emperrarem, postes e árvores se inclinarem e água lamacenta escorrer pelos morros.

Além disso, em razão da previsão de rajadas de vento em todo o estado, é indicado que veículos não sejam estacionados próximos às árvores. Profissionais que atuam ao ar livre e em altura precisam redobrar os cuidados. Já nas áreas litorâneas, a agitação marítima deve ficar mais intensa e, durante o período do alerta, não é recomendado que as pessoas permaneçam no mar e nas orlas da praia.

Receba informes gratuitos

A população poderá receber alertas da Defesa Civil de São Paulo por SMS nos telefones celulares.

Para se cadastrar basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 e escrever o CEP da localidade de interesse no campo de mensagem.

O envio das informações não é cobrado pela Defesa Civil. Cuidado com golpes.