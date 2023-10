Atividade industrial e do setor de serviços do Japão fica sob pressão em outubro, mostra PMI

TÓQUIO, 24 de outubro - A atividade industrial do Japão encolheu pelo quinto mês consecutivo em outubro, enquanto o setor de serviços registrou seu crescimento mais fraco neste ano, mostrou uma pesquisa nesta terça-feira, em meio à crescente incerteza sobre as perspectivas para a terceira maior economia do mundo.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) de manufatura do Japão do au Jibun Bank permaneceu estável em 48,5 em outubro. O índice tem permanecido abaixo do limite de 50,0 que separa a contração da expansão desde junho.

A produção caiu ao ritmo mais rápido em oito meses devido a um declínio nas novas encomendas, mostrou a pesquisa. Pressionados pela menor capacidade, os níveis de emprego entraram em contração pela primeira vez desde fevereiro de 2021.

Ao mesmo tempo, os dados do PMI de outubro indicaram um novo abrandamento no setor dos serviços, que tem ancorado a economia japonesa nos últimos trimestres.

O PMI de serviços preliminar do au Jibun Bank caiu ainda mais para 51,1 em outubro, de 53,8 em setembro, marcando a taxa de crescimento mais lenta desde o início deste ano.

Os novos negócios expandiram-se, mas a um ritmo mais lento, e a demanda externa por serviços caiu pela primeira vez em 14 meses, de acordo com a sondagem.

“As empresas também registraram o menor otimismo desde janeiro, refletindo o otimismo reduzido em relação à produção futura”, disse Jingyi Pan, diretor associado de economia da S&P Global Market Intelligence, que compila a pesquisa.

O PMI composto preliminar do Japão do au Jibun Bank, que combina a atividade do setor industrial e de serviços, caiu para 49,9 em outubro, de 52,1 em setembro, indo a território contracionista pela primeira vez desde dezembro.

(Por Satoshi Sugiyama)