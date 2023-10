Após cirurgia, Lula planeja viagem internacional para três países

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já planeja a sua próxima viagem internacional, em novembro e dezembro, após a cirurgia a que foi submetido, em 29 de setembro, para restauração da articulação do quadril direito. Lula deve cumprir agendas na Arábia Saudita, Emirados Árabes e Alemanha.

O presidente entrou na quarta semana de recuperação. Nesta terça-feira (23), no programa semanal Conversa com o Presidente, ele disse que, entre 6 a 8 semanas após o procedimento, será avaliado pela equipe médica, para só então ser liberado para retomar as viagens. "Ainda tenho quatro semanas [de recuperação] em casa, no [Palácio da] Alvorada, pra depois então pensar em viajar", disse.

O próximo compromisso internacional deve ser a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no fim de novembro, seguida de uma visita à Alemanha, em 4 e 5 de dezembro. Antes de Dubai, Lula deve passar na Arábia Saudita para tratar sobre os investimentos do país em obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Antes disso, entretanto, ele pretende visitar alguns estados. Nesta segunda-feira (23), Lula voltou a despachar no Palácio do Planalto e a participar presencialmente de eventos.

"Eu estou bem. A cirurgia está perfeitamente bem, já estou recuperando a normalidade, já estou conseguindo andar totalmente a vontade. Não posso fazer todos movimentos ainda porque, segundo orientação médica, só vou ficar recuperado entre 6 a 8 semanas [após a cirurgia]", disse. "O médico fala o seguinte, quando você é mita autossuficiente e pensa que está bem e que pode fazer tudo, vai estragar a cirurgia. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, estou voltando a trabalhar aos poucos", contou Lula.

Dores no quadril

O presidente tinha artrose na cabeça do fêmur do quadril direito, que é um desgaste na cartilagem que reveste as articulações, o que causa dores e até limitações de movimento. Nos últimos meses antes da cirurgia, ele vinha se queixando de dores com mais frequência.

Lula foi submetido a uma artroplastia total do quadril, procedimento que substitui a articulação do quadril doente por uma prótese artificial. Além dela, ele passou por uma blefaroplastia, cirurgia plástica para retirar o excesso de pele das pálpebras.