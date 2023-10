Anvisa manda suspender publicidade da marca Xo Xuca por ser 'enganosa'

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) suspendeu a publicidade da marca de suplementos "Xo Xuca".

O que aconteceu:

Segundo o órgão, a empresa realizava "propagandas enganosas relacionadas à substituição da chuca [gíria para o termo enema, que é uma técnica de limpeza da região anal] e de alegações terapêuticas para doenças graves".

A descrição do produto diz que ele age "tornando o bolo fecal mais unido, evitando assim que deixe resquícios para trás", substituindo o uso da chuca.

Além disso, a empresa afirma que o produto auxilia no controle de glicemia e colesterol, diminui o risco de doenças cardíacas, aumenta a resistência às infecções e até mesmo auxilia na perda do peso.

A Vigilância Sanitária determinou que a empresa deve parar de realizar publicidade em seus sites e redes sociais: "Tais determinações se aplicam a todos sites, bem como a todos ambientes de divulgação (mídias sociais, provedor de conteúdos, lojas digitais em plataformas eletrônicas de venda, etc.) sob responsabilidade da empresa em epígrafe."

Em nota, a Xo Xuca disse que nenhum cliente foi lesado e que a resolução da Anvisa não compromete a segurança do consumo do produto. Leia a nota na íntegra: