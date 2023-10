Suspeito de atropelar 16 na 'cracolândia' é ouvido; polícia busca imagens

A Polícia Civil de São Paulo identificou o motorista que atropelou e feriu ao menos 16 pessoas na região da "cracolândia", no centro da cidade. O homem, que tem 30 anos, chegou ao 3º DP (Campos Elíseos), no fim da tarde desta segunda-feira (23).

O que aconteceu

O homem chegou em silêncio e não falou com a imprensa; a advogada disse que ele é uma "vítima". Ele foi identificado pois a placa do carro foi encontrada no local.

O atropelamento ocorreu na noite de domingo (22), entre a rua dos Gusmões e a avenida Rio Branco. O boletim de ocorrência diz que ele estava com a mulher e crianças no veículo.

Durante a oitiva, a polícia quer saber se o motorista foi vítima de um roubo antes do atropelamento, quem estava com ele no veículo e por que ele deixou o local após a chegada dos policiais militares. Os investigadores também estão apurando se os feridos têm antecedentes criminais.

A Polícia Civil solicitou à Prefeitura de São Paulo imagens de câmeras de seguranças da região.

Atropelamento e fuga

Havia uma grande aglomeração de pessoas em situação de rua na região na noite de ontem. Segundo o boletim de ocorrência, eles correram em direção a um veículo parado na avenida Rio Branco.

Policiais que estavam em uma viatura próxima tentaram conter o grupo. Nesse momento, o motorista deixou o local, diz o boletim de ocorrência.

Uma policial militar percebeu que o motorista havia deixado o local e que muitas pessoas estavam caídas na via. Algumas foram atendidas pelo Samu e pelo resgate.

O grupo teria quebrado o vidro do carro e teria levado a bolsa da mulher do motorista e o celular do motorista. Segundo a ocorrência, crianças estavam no banco traseiro do carro.

Para fugir, o motorista avançou com o carro — momento em que, segundo o boletim de ocorrência, atropelou as pessoas. Na sequência, ele teria visto um carro da polícia e parado para relatar o ocorrido. Mas, com o avanço da aglomeração, deixou o local.

O local não foi preservado para a perícia, segundo policiais militares. Contudo, a placa do veículo ficou na via.