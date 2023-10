Deputada: Governo de SP tem total responsabilidade sobre ataque a escola

O governo de São Paulo "tem total responsabilidade" sobre o ataque a tiros que deixou pelo menos uma aluna morta e duas feridas em uma escola em Sapopemba, na zona leste da capital, afirmou a deputada estadual Professora Bebel (PT-SP), em entrevista ao UOL News da manhã desta segunda (23).

O governo de São Paulo tem total responsabilidade. Desde a morte da professora [Elizabeth Tenreiro, assassinada em março em um ataque a uma escola na Vila Sônia], estão acontecendo ondas de violência, o governador fez uma ação naquele caso e, depois, deixou para lá. Não pode. Tem que continuar aprofundando e, ao mesmo tempo, dando estrutura para as escolas . Professora Bebel, deputada estadual (PT-SP)

Na opinião da deputada estadual, Tarcísio de Freitas (Republicanos) está "ideologizando" o debate sobre a necessidade de haver um psicólogo em cada escola. A parlamentar acusa o governador de minimizar a questão da violência nas escolas e pediu para ele tomar providências urgentes, ou "esses casos vão continuar".

O que é bom para a educação? Ter um psicólogo nas escolas, a presença da ronda escolar, com a devida formação dos policiais... O governador Tarcísio está falhando e tratando isso como uma questão menor, mas ela é de política pública. Estamos lidando com dificuldades imensas nas escolas. Vamos parar com essa história de ideologizar e ver quem está pagando o preço por isso. Professora Bebel, deputada estadual (PT-SP)

Josias: Brasil vive epidemia de violência em escolas e não sabe lidar com ela

Para o colunista do UOL Josias de Souza, os casos de violência nas escolas se tornaram uma epidemia no Brasil e o país ainda não sabe como enfrentar este problema. Ele ressaltou a necessidade de um esforço conjunto das diversas esferas governamentais, das famílias e dos profissionais de educação para mitigar este problema.

Não podemos analisar esse episódio como um caso isolado. O Brasil está submetido a problemas cada vez mais agudos e não consegue resolver suas moléstias sociais. O país morre a conta-gotas nas estatísticas de homicídio. Mata-se em toda parte, inclusive nas escolas. A reiteração da violência nas escolas precisa conduzir o Brasil a duas conclusões óbvias. Estamos diante de uma epidemia, e não sabemos como lidar com ela. Josias de Souza, colunista do UOL

Não é o caso de ter detector de metais na entrada de escolas, diz coronel

O coronel da reserva da PM-SP José Vicente não vê necessidade de colocar detector de metais na entrada das escolas. O oficial defende medidas mais amplas para combater os casos de violência nas instituições e reforçou que a escola "deve ser a primeira prioridade do policiamento", o que ajudaria a inibir ataques violentos.

Não é o caso [de se implementar detectores de metais]. A entrada dos alunos é muito tumultuada. Isso atrapalharia terrivelmente o andamento da rotina escolar. A polícia tem que ter uma análise de vulnerabilidade de cada estabelecimento, de tal forma que as escolas mais vulneráveis suscitam mais cuidados em termos da presença de policiais. A polícia sabe onde são essas escolas e deve direcionar um esforço concentrado de atenção em sua gestão. José Vicente, coronel da reserva da PM-SP

