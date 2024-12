A tarde é o momento do dia em que as energias começam a se renovar, depois de um início de jornada intenso. Após a manhã cheia de compromissos e responsabilidades, é hora de dar um tempo para si mesmo, apreciar o que já foi feito e se preparar para o restante do dia. Nada melhor do que compartilhar palavras de alegria e positividade com as pessoas ao seu redor, seja para dar ânimo aos amigos ou apenas para espalhar boas vibrações. Frases de boas energias ajudam a criar um ambiente mais leve e alegre, refletindo o que a tarde pode oferecer de melhor.

Enviar uma mensagem com um toque de otimismo durante a tarde é uma excelente maneira de fazer com que o dia de alguém seja ainda mais especial. Pensando nisso, preparamos 70 frases para transmitir o sentimento de alegria e inspiração, perfeitas para dar aquele empurrãozinho na tarde, mantendo todos motivados e de bem com a vida. Confira abaixo as frases que vão fazer sua tarde (e a de quem você ama) ainda mais iluminada.

Frases para uma tarde boa: 70 frases para enviar com alegria