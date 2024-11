Do BOL, em São Paulo

Começar o dia com uma mensagem amorosa é uma maneira poderosa de fortalecer os laços afetivos entre casais, transformando as primeiras horas da manhã em um momento especial de conexão e carinho. Em meio à rotina agitada e aos compromissos diários, dedicar um tempo para expressar sentimentos por meio de palavras pode fazer com que o parceiro se sinta valorizado e amado.

Para aqueles que buscam inspiração, reunimos uma seleção de 70 frases carinhosas que podem ser enviadas ao seu amor logo ao acordar. Essas mensagens, repletas de ternura e sinceridade, vão desde declarações de amor até palavras de incentivo e gratidão.

Bom dia, amor meu: 70 frases carinhosas para seu parceiro