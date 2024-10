Do BOL, em São Paulo

Acordar todas as manhãs é uma oportunidade de renovação espiritual e um convite para se conectar com o divino que habita em nós e ao nosso redor. O Espírito Santo, muitas vezes descrito como a presença amorosa de Deus em nossas vidas, nos convida a iniciar o dia com fé, esperança e gratidão.

Neste contexto, é fundamental cultivar um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, permitindo que Ele nos conduza ao longo do dia. As palavras que escolhemos ao iniciar a jornada matinal têm o poder de moldar nossos pensamentos e atitudes, criando uma atmosfera de paz e reflexão.

Bom dia Espírito Santo: 70 frases para sentir a presença divina