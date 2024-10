Do BOL, em São Paulo

A perda de uma tia é um golpe profundo no coração, especialmente para aqueles que viam nela mais do que uma simples parente. Muitas vezes, as tias são confidentes, amigas e figuras que trazem amor, alegria e acolhimento em nossas vidas. Quando uma tia parte, fica um vazio difícil de ser preenchido, e encontrar formas de homenageá-la se torna uma maneira de manter viva a sua memória e expressar a dor de sua ausência.

Com o intuito de ajudar nesse momento de luto e homenagear a memória de uma tia querida, reunimos 70 frases que buscam traduzir o amor, a saudade e o carinho eterno que ficam após sua partida. Essas mensagens podem servir como um consolo para o coração e uma forma de relembrar a importância dessa figura tão especial na vida de quem teve o privilégio de tê-la por perto.

Luto por uma tia: 70 frases para lembrar e homenagear