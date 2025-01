Ex-Vasco, Rossi é anunciado pelo Paysandu para a disputa da Série B

O atacante Rossi seguirá novos caminhos na temporada 2025. Após não ter seu contrato renovado com o Vasco, o jogador de 31 anos foi anunciado como a nova contratação do Paysandu, clube que disputará a Série B neste ano. O Papão não divulgou a duração do vínculo com o atleta.

"FECHADO COM O LOBO! O atacante Rossi está fechado com o Papão para a temporada 2025! Seja bem-vindo à maior alcateia do mundo", diz a publicação do Paysandu em seu perfil oficial no X.

FECHADO COM O LOBO! ???? O atacante Rossi está fechado com o Papão para a temporada 2025! Seja bem-vindo à maior alcateia do mundo. ? Mais informações no site oficial do Paysandu. pic.twitter.com/9iuVlrEkVh ? Paysandu Sport Club (@Paysandu) January 6, 2025

O jogador é o terceiro a ter saída confirmada do Vasco neste ano. Antes, o zagueiro Léo e o volante Galdames haviam sido anunciados por Athletico-PR e Independiente, da Argentina, respectivamente, na última semana.

Torcedor declarado do Paysandu desde a infância, Rossi comemorou o acerto com o seu clube do coração.

"Estou muito feliz em poder jogar no maior campeão da Amazônia. Estou realizando um sonho de menino e sem dúvida nenhuma será o maior desafio da minha carreira", afirmou o atacante, que vai jogar com a camisa número 77.

Na última temporada pelo Vasco, Rossi não marcou gols em 22 jogos disputados. Neste período, o jogador deu duas assistências.