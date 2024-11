Atlético-MG: Everson viveu 'salto' na carreira e vê final sob ânimo e fé

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Um dos pilares do time do Atlético-MG, o goleiro Everson chega a essa final da Copa do Brasil levando na bagagem confiança, superação, gratidão e fé. Integrante de uma geração vitoriosa, ele é uma das esperanças da torcida para mudar o atual panorama da disputa com o Flamengo, e gritar "é campeão".

Everson não esconde a gratidão que tem ao clube que o fez "resgatar a alegria de jogar futebol", e não abre mão do terço que costumeiramente fica dentro do gol — e foi arremessado por atacante do River Plate durante a semifinal da Libertadores. Inclusive, citou a religião ao lembrar o salto que viveu na carreira em uma década.

No primeiro jogo, no Maracanã, vitória rubro-negra por 3 a 1. O Atlético-MG precisa vencer por três ou mais gols de diferença para conquistar a taça no tempo regulamentar. Em caso de triunfo por dois gols a mais, a decisão vai para os pênaltis, e Everson estará ainda mais nos pedidos da torcida.

Confiança

Após a classificação à final, concretizada com o empate com o Vasco em São Januário, Everson, ainda no campo, falou ao influencer Brabo Gordinho, que estava atrás de um dos gols e é declarado torcedor do Galo.



Vamos, Gordinho! Mais uma final, po...! Quando a gente chega na final, a gente não perde. Mais uma para nós Everson, em diálogo flagrado pela TV oficial do Galo



Superação e gratidão

O goleiro foi peça importante na disputa com o cruz-maltino, que saiu na frente e teve bons momentos jogando em casa. Sob as traves, Everson já venceu seis finais pelo Atlético-MG: da Copa do Brasil 2021, da Supercopa do Brasil 2022 e os Mineiros de 2021, 2022, 2023 e 2024.

Após a classificação a outra final, desta vez da Libertadores — e eliminando o River Plate, da Argentina, na semi —, o goleiro se emocionou ao lembrar que, há apenas alguns anos, ele atuava na última divisão do futebol nacional.

Passa um filme na cabeça, me emociono muito. Deus me abençoou muito nesses 10 anos de caminhada. Há 10 anos, eu estava na última divisão do Brasileiro, hoje campeão brasileiro estou tendo o privilégio de disputar uma final de Libertadores Everson, à ESPN

Fé

A fé de Everson não está presente apenas nas palavras como na declaração acima, mas também se materializa no terço que leva consigo e costumeiramente coloca dentro do gol. A peça foi perdida após Borja, do River, a arremessar durante o jogo. Só um pedaço foi encontrado após mutirão dos companheiros.

''Foi encontrado e com certeza na final estará comigo. Fizemos uma força-tarefa ali para procurar e encontramos um pedacinho. Com certeza é a parte mais importante do terço e vai me acompanhar"