Vasco segue preparação para clássico contra o Flamengo

O Vasco seguiu a preparação para o clássico com o Flamengo pela manhã desta sexta-feira. A partida válida pelo Campeonato Brasileiro está marcada para domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

O treino foi comandado pelo técnico português Álvaro Pacheco, que deverá fazer sua estreia pelo Vasco justamente contra o Flamengo. Antes do clássico, o elenco vascaíno terá mais um dia de atividades neste sábado.

Devido à paralisação do Brasileirão, por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, o Vasco teve bastante tempo de preparação para este jogo. A última vez que a equipe entrou em campo foi no dia 21 de maio, quando venceu o Fortaleza nos pênaltis e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.

Manhã de trabalho concluída no CT Moacyr Barbosa.

Os desfalques do Gigante da Colina para o clássico serão os meio-campistas Jair e Paulinho, que estão lesionados. Por outro lado, Payet, que tinha um problema físico, voltou em grande forma nos últimos jogos e estará à disposição de Álvaro Pacheco.

Para o confronto contra seu rival, o Vasco terá forte apoio de seu torcedor. O clube anunciou que 50 mil ingressos já foram vendidos.

Os rivais vivem situações contrárias no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Vasco é apenas o 13º colocado e tem seis pontos, o Flamengo ocupa a terceira posição, com 11 pontos.