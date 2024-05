Parceira sente lesão, e Luisa Stefani não joga em Roland Garros

A holandesa Demi Schuurs, parceira da duplista brasileira Luisa Stefani, sofreu uma lesão nas costas enquanto treinava em Roland Garros, e o time não vai mais disputar o slam francês. As duas eram as cabeças de chave 3 e estreariam no torneio nesta sexta-feira, contra a romena Irina Camelia Begu e a argentina Nadia Podoroska.

Com o abandono em Paris, Stefani e Schuurs terminam a temporada europeia de saibro sem nenhum grande resultado. No WTA 1000 de Madri, foram eliminadas nas oitavas de final (segunda fase) pelas chinesas Xinyu Wang e Saisai Zheng. No WTA 100 de Roma, perderam na estreia para a mexicana Giuliana Olmos e a russa Alexandra Panova. Por último, no WTA 500 de Estrasburgo, caíram nas semifinais diante da espanhola Cristina Bucsa e a romena Monica Niculescu.

Atualmente, Luisa Stefani, medalhista de bronze em Tóquio 2020, é a número 10 do mundo, enquanto Demi Schuurs ocupa o 13º posto no ranking de duplas. A desistência em Roland Garros vai tirar a brasileira do top 10. Ele certamente será ultrapassada pela tcheca Katerina Siniakova, mas pode perder outras posições dependendo das campanhas de outras atletas em Paris.