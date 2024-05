Paquetá se esquiva de polêmica sobre apostas e concentra foco na preparação para a Copa América

Nesta sexta-feira, Lucas Paquetá, ao lado de Rodrigo Caetano, coordenador geral das Seleções Brasileiras masculinas, em entrevista coletiva, esclareceu algumas questões em relação ao seu momento, tanto fora quanto dentro de campo. Com a sua convocação mantida por Dorival Júnior, o meio-campista, que está sendo acusado por supostas violações das regras sobre apostas esportivas pela Federação Inglesa (FA) em jogos da Premier League, vai fazer parte do elenco que disputará os dois próximos amistosos (México e EUA) e a Copa América.

"Primeiramente, gostaria de agradecer publicamente ao Ednaldo (Presidente da CBF) pelo esforço que teve em apurar bem os fatos relacionados a tudo que tem acontecido comigo. Também agradeço ao Dorival e ao Rodrigo Caetano pela decisão de me manterem na convocação, além de todos os meus fãs, que sempre me apoiaram.", disse Paquetá.

O meio-campista continuou: "Sobre o caso, fui aconselhado pelos meus advogados a não fazer nenhum comentário. O que eu posso falar é que eu continuo fazendo o possível, cooperando. Meus advogados vão trabalhar em minha defesa e nós vamos fazer o máximo para que tudo seja esclarecido ao final deste processo."

"Queria deixar claro que sigo preparado para estar na convocação da Seleção, acho que fiz uma temporada muito especial e boa para mim. Nas últimas duas convocações, comprovei isso mais uma vez. Estou pronto, queria muito estar aqui, estou feliz e disposto para fazer meu melhor e ajudar a Seleção Brasileira, jogar a Copa América e ser campeão outra vez", complementou.

Ao ser perguntado sobre sua condição psicológica diante da responsabilidade de ser um dos líderes técnicos e do elenco em meio a este momento, Paquetá respondeu: "Bom, estou muito feliz por este momento que sempre busquei dentro da Seleção. Há seis anos, eu chegava como um jogador jovem, mas hoje eu conto com uma responsabilidade muito maior.

"Depois de uma Copa do Mundo e duas Copas Américas, entendo e sei da minha importância e relevância aqui dentro. Espero poder compartilhar com os mais jovens, ajudar o professor Dorival e fazer com que nós tenhamos um grupo forte e vencedor.", concluiu.

Lucas Paquetá também foi questionado sobre sua relação com Dorival e o voto de confiança dado pelo técnico após mantê-lo na convocação: "O Dorival me conhece muito bem, já trabalhamos juntos no Flamengo e temos uma confiança mútua que permanece até hoje, além de ser um cara que eu entendo e tento colocar em prática as ideias dele para render dentro de campo."

Para finalizar, respondeu sobre a importância dos amistosos e da Copa América para a preparação para a Copa do Mundo: "A Copa do Mundo já começou, e os próximos confrontos já fazem parte da preparação para este torneio. Jogos como os que vamos fazer agora são muito importantes para a adaptação e entrosamento do grupo, para que cheguemos preparados em 2026."