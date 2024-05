Palmeiras tem interesse na contratação de Agustín Giay, do San Lorenzo

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Palmeiras iniciou contatos com o San Lorenzo pela contratação de Agustin Giay, camisa 8 do clube argentino que atua como meio-campista e lateral direito.

O que aconteceu

A diretoria do clube alviverde aproveitou os encontros com dirigentes do San Lorenzo antes das partidas entre os clubes pela fase de grupos da Copa Libertadores para entender melhor a situação de Giay. A informação inicial foi publicada pela ESPN e confirmada pelo UOL.

O Palmeiras não apresentou nenhuma proposta pelo jogador, mas o San Lorenzo avalia o jovem de 20 anos em 10 milhões de dólares (cerca de R$ 56,6 milhões na cotação atual).

Giay está no elenco profissional do San Lorenzo desde 2022, e é titular absoluto da equipe desde o ano passado. Ele foi capitão em todas as categorias de base da seleção da Argentina.

O jogador chamou a atenção da comissão técnica de Abel Ferreira por ser polivalente. O jovem pode jogar no meio-campo e na lateral direita.

Se o Palmeiras avançar pela contratação do jogador, ele só estará à disposição a partir do dia 10 de julho — quando abre a janela de transferências do futebol brasileiro.

