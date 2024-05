Sem Endrick, Palmeiras inicia preparação para enfrentar o Criciúma pelo Brasileirão

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, após o empate sem gols com o San Lorenzo, no Allianz Parque, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. A equipe já virou a chave e deu início à preparação para o jogo contra o Criciúma.

Palmeiras e Criciúma se enfrenta neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. O duelo é válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Os titulares da partida contra os argentinos seguiram o cronograma de atividades regenerativas, enquanto os demais realizaram atividades técnicas, com trabalho com objetivos, além de jogos de sete contra sete e finalizações.

Para o duelo contra o time catarinense, o Palmeiras tem dois desfalques: do lateral direito Mayke e do atacante Flaco López. Endrick também é ausência. O atacante fez seu último jogo pelo time no duelo da última quinta-feira. Ele se apresenta à Seleção Brasileira nos próximos dias e depois ao Real Madrid. De qualquer forma, o camisa 9 também não jogaria já que teria que cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

O Palmeiras também não poderá com o técnico Abel Ferreira e com os auxiliares João Martins e Vitor Castanheira. O trio foi advertido com o terceiro cartão amarelo no compromisso contra o Athletico-PR, o último antes da paralisação do Brasileiro.

O Verdão encerrou a fase de grupos da Libertadores na liderança do Grupo F, com 14 pontos conquistados, seguido pelo próprio time argentino, com oito. A equipe agora aguarda seu adversário das oitavas de final da competição, que será definido em sorteio.