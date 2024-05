Nos pênaltis, Al-Hilal bate Al-Nassr na final da Supertaça do Rei Saudita e alcança a tríplice coroa

Nesta sexta-feira, em confronto válido pela final da Supertaça do Rei Saudita, Al-Hilal e Al-Nassr empataram por 1 a 1 no King Abdullah Sports City. A equipe comandada por Jorge Jesus venceu nos pênaltis (5 a 4) e conseguiu alcançar uma trílplice coroa histórica.

O gol da equipe campeã foi marcado por Mitrovic, enquanto Ayman Yahya balançou as redes para o time de Cristiano Ronaldo. Neymar, lesionado desde outubro de 2023, acompanhou a partida nas arquibancadas do estádio.

Com a conquista, o Al-Hilal chegou ao seu terceiro título na temporada. Além da Supertaça do Rei Saudita, o time foi campeão do Campeonato Saudita de forma invicta (31 vitórias e três empates em 34 partidas) e da Supertaça Saudita.

O Al-Nassr, com a derrota, ficou com apenas um troféu no ano esportivo, a Copa dos Campeões Árabes. Este é o único torneio vencido por Cristiano Ronaldo com a camisa do clube saudita desde a sua chegada.

O jogo



O placar foi inaugurado logo aos sete minutos da etapa inicial. Após receber passe pela ponta direita, o brasileiro Malcom cruzou na segunda trave para Mitrovic, que subiu mais alto que o zagueiro, cabeceou no contrapé de Ospina e abriu o marcador para o Al-Hilal.

Aos 11 minutos do segundo tempo, Ospina, goleiro do Al-Nassr, foi expulso depois ser driblado por Malcom fora da área e parar a jogada colocando a mão na bola.

Aos 42 minutos da etapa complementar, Al-Bulaihi, zagueiro do Al-Hilal, agrediu Al-Ghanam, levou dois cartões amarelos durante a confusão e também foi expulso.

O gol de empate do Al-Nassr foi marcado aos 43 da segunda etapa. Al-Ghanam cobrou lateral direto para a área e encontrou Ayman Yahya, que finalizou de cabeça e deixou tudo igual.

A terceira expulsão do jogo veio aos 45 minutos do segundo tempo. Com a bola já fora de seu alcance, Koulibaly chutou o goleiro Waleed Abdullah, levou seu segundo cartão amarelo e teve que deixar o jogo.

A prorrogação terminou sem gols. Portanto, a decisão foi para a disputa de pênaltis.

Nas penalidades, Rúben Neves e Abdulhamid desperdiçaram suas cobranças, enquanto Mitrovic, Kanno, Al-Tambakti, Alhamddan e Al Dawsari converteram para o Al-Hilal. Do lado do Al-Nassr, Alex Telles, Al Hassam e Al Nemer perderam, já Cristiano Ronaldo, Al-Najei, Ghareeb, Ali Lajami fizeram. Pelo placar de 5 a 4 nos pênaltis, o Al-Hilal se sagrou campeão da Supertaça do Rei Saudita.