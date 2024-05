Melhor ataque do Brasileiro, Botafogo terá desafio contra defesa em ascensão do Corinthians

O Botafogo entra em campo na próxima rodada do Brasileirão 2024 para enfrentar o Corinthians. O duelo deste sábado na Neo Química Arena vai colocar frente a frente estilos antagônicos: a força ofensiva dos cariocas medirá forças contra a defesa em ascensão do Timão.

O Botafogo ostenta o melhor ataque nesta reta inicial do Campeonato Brasileiro. Em seis jogos, o time carioca balançou as redes 12 vezes na competição - uma média de 2 por partida.

Já o Corinthians mostra sinais de que acertou a sua defesa. Levou apenas 1 gol nos 3 últimos jogos da temporada - em compromissos da Copa do Brasil e Sul-Americana - e conta com a boa fase do goleiro Carlos Miguel, substituto do ídolo Cássio.

O jogo na capital paulista também pode determinar uma reação para o Botafogo no Brasileirão. Nas últimas 2 rodadas, o time carioca não venceu, com um empate e uma derrota, que acabaram com uma série anterior de três triunfos seguidos.

Do lado corintiano, a situação no Brasileirão não é nada confortável. O time venceu apenas uma vez em seis rodadas e está na 16ª colocação, perto da zona de rebaixamento. Assim, uma vitória em casa neste sábado é fundamental para dar tranquilidade à equipe na competição nacional.