Lucas Paquetá lamenta acusação e agradece à CBF por seguir na seleção

O meia Lucas Paquetá se manifestou pela primeira vez após a acusação da Federação Inglesa sobre manipulação para apostas esportivas. O jogador agradeceu por seguir na lista de convocados para a Copa América.

Só queria agradecer publicamente ao presidente Ednaldo pelo esforço que teve em apurar bem os fatos relacionados a tudo que ocorre comigo e pela decisão da permanência. Agradeço ao Dorival, Rodrigo, comissão e torcida que me apoia. Vai ser a primeira e única vez que vou falar. Fui aconselhado a não fazer comentários sobre o caso. Continuo fazendo o possível, cooperando, advogados trabalham na minha defesa e faremos de tudo para ser esclarecido no fim. Estou preparado, fiz temporada muito especial e comprovei isso nas últimas convocações. Estou pronto, queria muito estar aqui e farei meu melhor pela seleção brasileira

Gratidão a Dorival. "O Dorival me conhece muito bem, trabalhamos no Flamengo juntos e temos conexão e confiança mútuas. Fico feliz por ele manter essa confiança e por nos reencontrarmos na seleção. Entendo bem o que ele pede, a ideia de jogo, e tento colocar em campo. Ele me ajuda muito"

Acusação da Federação Inglesa. "Já falei que não posso comentar mais detalhes sobre o caso, então não posso responder. Fico triste pela decisão, mas não muda o que temos que fazer para reverter e cooperar. Estou muito feliz de estar aqui e espero muito ser campeão da Copa América"

Confira outras respostas de Paquetá na coletiva de imprensa

Liderança técnica e cabeça neste momento

"Muito feliz pelo momento que sempre busquei. Há seis anos cheguei como jovem disposto a aprender. Ainda estou, mas com responsabilidade maior. Seis anos, uma Copa e duas Copa América. Sei da minha importância e relevância. Espero fazer o melhor para a seleção vencer, ajudar o Dorival e atender a todo o grupo. Conheço a responsabilidade e espero compartilhar com os mais jovens para termos um elenco mais forte e vencedor".

Importância de união da seleção / entrosamento

"Muito importante ter tempo para trabalhar, para o professor colocar a ideia em prática. Para que nos entendamos o quanto antes. É sempre mais difícil por não ter período de trabalho, mas agora teremos isso e será fundamental para entendermos e comprarmos a ideia do Dorival. Que a gente se conecte o quanto antes".

Segredos

"Muito trabalho, dedicação de todos os atletas para entender a ideia. Se abraçar como grupo, resgatar nossa torcida, que é algo que nos influencia e motiva muito. Que sigamos crescendo como grupo, nos entendendo cada vez mais".

Saúde mental

"Minha família ajuda muito em qualquer assunto, qualquer momento. Minha esposa e filhos vivem comigo quase o tempo todo, estar com eles me motiva. Ter uma vida saudável em casa, felicidade com esposa e filhos, família no geral. Isso me deixa com cabeça tranquila para fazer o que eu fizer em campo com confiança e alegria. Sempre foi sonho ser profissional, vestir camisa da seleção. Tenho esse privilégio e eles são minha maior força".

Metade de um ciclo

"A gente tem que entender, e o grupo cada vez mais entende, que a Copa do Mundo começou. Já encaramos os últimos jogos como Copa do Mundo, é o início. A Copa América é mais um teste para se juntar, se entender como equipe. A Copa já começou e vamos evoluir nesse período para chegarmos com condições claras de vencer a copa".

Premier League x Copa América

"São competições um pouco diferentes, mas entramos para ganhar, ainda mais se tratando de seleção. Que esse favoritismo seja feito por nós em campo, não conviver com o passado. Tomar essa responsabilidade e colocar isso em prática. Competição rápida, três ou quatro jogos e depois mata-mata. Mínimos detalhes e diferentes de uma liga de pontos corridos. Se atentar mais aos detalhes".

Número da camisa

"É uma escolha do treinador. Não nos apegamos muito, não faz muita diferença. Vini é o 7, eu jogava antes e ele perguntou. Eu disse que pode, mas quem decide é o treinador. É algo saudável, o mais importante é o escudo que carregamos na frente".

Vini

"Que você faça um excelente jogo, sorte na final. Que você conquiste mais um título pois é merecedor".

Manchester City e ligação do Guardiola

"Sou muito grato ao West Ham, respeito meu clube. Esse assunto não cabe a mim responder. Sou atleta do West Ham, sou muito feliz. Todo meu respeito ao clube sobre negociações ou algo do tipo que falam por aí. Se houve alguma coisa foi tratada com o clube e eu sempre pensei em jogar pelo West Ham".