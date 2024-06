Ídolo, Rivaldo acompanha treinamento da Seleção Brasileira e afirma: "Temos os melhores jogadores"

Pentacampeão da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, o ex-jogador Rivaldo visitou as dependências do ESPN Wide World of Sports Complexe, lugar onde a Amarelinha está instalada, e acompanhou o treinamento da equipe comandada por Dorival Júnior. O ex-atacante mora em Orlando, na Flória (EUA), mesma cidade do complexo.

"Essa é a primeira vez acompanhando um treino da Seleção brasileira desde 2003. Fico feliz de poder estar aqui, de poder ver os jogadores, de ter conversado com o treinado. É algo que a gente começa a relembrar de tudo que eu tive pela Seleção Brasileira, dos treinamentos, dos jogos", afirmou Rivaldo.

A Seleção Brasileira está se preparando em Orlando para a disputa da Copa América, que começa no dia 20 de junho. Campeão da edição de 1999, Rivaldo aproveitou para dar um conselho ao atual elenco brasileiro.

Coletiva de Imprensa da Seleção Brasileira: 31/05/2024 https://t.co/ui0F9vnkRn ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 31, 2024

"Os jogadores têm que entrar com tudo para ganhar. A Copa América é importante você vencer. Sempre digo que o Brasil é sempre favorito em qualquer competição que vai disputar. Temos os melhores jogadores", contou o ex-jogador, nomeado melhor do mundo em 1999.

Rivaldo elogiou os jogadores brasileiros e demonstrou confiança no título e que estão no caminho certo para o Mundial de 2024.

"Sempre é bom ter grandes jogadores, que dividem a responsabilidade, e você vê o Vinicius Júnior da maneira que vem jogando tem tudo para ser Bola de Ouro pelo que vem mostrando no Real Madrid. O Brasil é favorito para a Copa América e para a Copa do Mundo. Tenho muita confiança em todos esses jogadores", cravou.

Antes da Copa América, a Seleção disputará dois amistosos, contra o México, no dia 8 de junho, às 21h30 (de Brasília), e frente aos Estados Unidos, no dia 12 , às 20h, ambos duelos no país norte-americano. A estreia na competição será contra a Costa Rica, no dia 24, às 22h, em Los Angeles.