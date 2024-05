Hugo supera desconfiança no Corinthians e lidera estatísticas entre laterais esquerdos da Série A

Hugo chegou ao Corinthians no início deste ano, ainda tímido e sob enorme desconfiança da torcida. Porém, o lateral superou as críticas e, atualmente, é titular absoluto da equipe comandada por António Oliveira.

Cada vez mais confiante, o jogador voltou a apresentar bom rendimento na vitória diante do Racing-URU, pela Copa Sul-Americana, na última terça-feira. Seguro defensivamente, ele tem adquirido mais liberdade para ir ao ataque.

O técnico António Oliveira elogiou o ala após a última partida. Ele disse que as críticas iniciais ao atleta são frutos da "falta de paciência" que as pessoas têm. Antes de desembarcar no Timão, Hugo havia defendido o Jaciobá, ABC, CRB e o Goiás.

"O Hugo é um exemplo da falta de paciência que as pessoas têm. Elas não percebem o tempo de adaptação que esses jogadores precisam. Com todo respeito, o Hugo veio do Goiás, um contexto completamente diferente. É evidente que salta os olhos a evolução dele, cada vez mais adaptado ao clube. Tem minha confiança, está crescendo, evoluindo, e é um menino com potencial enorme", avaliou.

Em bom momento, Hugo também lidera estatísticas entre os laterais esquerdos de times da Série A do Brasileirão na atual temporada, sem contar os Estaduais. O atleta é o primeiro nos seguintes quesitos: passes verticais (299), cortes (45), ações defensivas (105), desarmes (39) e menos erros defensivos graves (nenhum).

Ele também aparece como o segundo em ações com a bola (942) e duelos ganhos (80). Os números foram divulgados pelo Sofascore, plataforma especializada em dados esportivos.

Para firmar-se como titular do Timão, Hugo superou a concorrência de Matheus Bidu, pouco utilizado, e também de Diego Palacios, que se lesionou logo em sua estreia e, desde então, não ficou mais à disposição.

O lateral deve voltar a ser titular do Corinthians neste sábado, quando a equipe enfrenta o Botafogo para confirmar a boa fase neste ano. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Em bom momento nas copas, o time busca sair de perto da zona de rebaixamento na Série A.