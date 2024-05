Gabriel Menino cita "falta de eficácia" do Palmeiras contra San Lorenzo e diz: "Não fizemos bom jogo"

O Palmeiras empatou sem gols com o San Lorenzo na última quinta-feira na última rodada da fase de grupos da Liberadores, no Allianz Parque. O meio-campista Gabriel Menino analisou o que faltou para o time conseguir sair de campo com o resultado melhor e avaliou a partida.

"Eu acho que não fizemos um bom jogo, isso aí ficou claro para nós, acho que faltou um pouquinho mais de eficácia no último terço, fazer mais jogadas para o gol. Marcamos bem, trabalhamos a bola, mas faltou o último passe, faltou o gol e estamos trabalhando mais nisso e vamos melhorar. O objetivo principal foi concluído, que foi classificar para a segunda fase, e agora é focar nas oitavas da Libertadores e esperar o nosso adversário. Temos muito mais coisas pela frente. Como o professor fala, muita água vai passar por debaixo da ponte ainda. Então, é continuar trabalhando firme para procurar melhorar", disse.

Gabriel Menino entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo no lugar de Aníbal Moreno. Essa foi a 23ª partida de Menino na temporada. Nos últimos sete jogos, o camisa 25 foi utilizado por Abel Ferreira em seis deles, sendo quatro como titular.

Com o empate, o Palmeiras não conseguiu garantir a liderança geral da competição, que daria a vantagem de decidir o mata-mata em casa. A equipe, porém, avançou em primeiro lugar do Grupo F, com 14 pontos, sendo a terceira melhor campanha, atrás de River Plate (16) e Atlético-MG (15).

Agora, o Palmeiras espera a definição de seu adversário nas oitavas de final, que será definido em sorteio feito pela Conmebol na segunda-feira, dia 3 de junho. As partidas dessa fase serão disputadas apenas em agosto.

Depois do empate contra o San Lorenzo, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol e deu início à preparação para enfrentar o Criciúma, pela sétima rodada do Brasileirão. A bola rola nestes domingo, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina.