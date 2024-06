Fluminense encerra preparação para encarar o Juventude pelo Brasileirão

Nesta sexta-feira, o Fluminense encerrou a preparação para o duelo contra o Juventude, pelo Brasileirão. A bola rola neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

Sob o comando do técnico Fernando Diniz e seus auxiliares, o elenco realizou atividades com bola no gramado. Nas fotos divulgadas pelo clube, é possível ver , John Kennedy, Marcelo e Jhon Arias e Cano, além de outros jogadores titulares na última partida, treinando normalmente.

Na última quarta-feira, o clube carioca, já classificado às oitavas na Copa Libertadores, venceu o Allianza Lima pelo placar de 2 a 1 e chegou aos 14 pontos na liderança do Grupo A.

Por outro lado, no Campeonato Brasileiro, o Fluminense se encontra na zona da degola (17°), com cinco pontos somados. Até aqui, o time conseguiu apenas uma vitória, que foi no clássico diante do Vasco.