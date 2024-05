Final da Liga dos Campeões marca despedidas de Marco Reus e Toni Kroos

Nesse sábado, Real Madrid e Borussia Dortmund decidem a final da Liga dos Campeões. O confronto marcará as despedidas de Marco Reus e Toni Kroos das suas equipes.

Companheiros na seleção da Alemanha, a dupla, apesar de ídolos, tem caminhos distintos. O meia do time espanhol conquistou o respeito dos torcedores por meio dos títulos e do desempenho dentro de campo.

Com 464 jogos, Kroos marcou 28 gols e distribuiu 98 assistências. O alemão, ainda, levantou quatro Liga dos Campeões, quatro títulos do Campeonato Espanhol, cinco Mundiais, uma Copa da Espanha e quatro Supercopas da Espanha.

Reus, por sua vez, não conta com a prateleira vasta de troféus de Kroos, mas tem um título tão valioso quanto: a lealdade. Mesmo com propostas melhores, o meia-atacante optou por ficar no Dortmund para defender o seu time do coração.

No período pelo clube, ele soma duas Copa da Alemanha e três Supercopas da Alemanha. Até o momento, foram 428 partidas, 170 gols e 131 assistências.

Por caminhos diferentes, Reus e Kroos conquistaram o respeito dos torcedores de Dortmund e Real Madrid. A última dança está marcada para acontecer às 16h (de Brasília), em Wembley, na Inglaterra.