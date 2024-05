Ex-Santos, Bauermann entra em acordo com time chileno para voltar a jogar após punição

Ex-Santos, o zagueiro Eduardo Bauermann entrou em acordo com o Everton Viña del Mar, do Chile. O defensor cumpriu punição de 360 dias e multa de R$35 mil por envolvimento em um esquema de manipulação de resultados em jogos do futebol brasileiro.

A denúncia teve como base as provas colhidas pelo Ministério Público de Goiás na Operação Penalidade Máxima II. Em meio às investigações, o Peixe optou por suspender o contrato do jogador.

Bauermann chegou ao Santos no início de 2022. Com a camisa alvinegra, ele disputou 78 partidas e marcou cinco gols.

¡Hemos alcanzado un ????????? ?? ??????? ?? con el defensa central Eduardo Bauermann ?? para convertirse en el primer refuerzo del Primer Campeón de Provincia! ??. Detalles en el comunicado ?. ? #VamosEverton #Evertonízate #EvertonEsViña #ViñaEsEverton ? pic.twitter.com/6iVTdDQMAy ? Everton de Viña del Mar (@evertonsadp) May 31, 2024

O zagueiro, inclusive, foi anunciado pelo Antalyaspor, da Turquia. O jogador, porém, teve o contrato rescindido por problemas do dia a dia.

Aos 28 anos, Bauermann busca retomar a carreira após a polêmica. Além do Santos, ele jogou por América-MG, Figueirense, Paraná, Náutico, Atlético-GO e Internacional.

Relembre o caso Bauermann:

Em maio de 2023, foram divulgadas imagens de uma suposta conversa de Bauermann com um "manipulador de resultados" por mensagens. O jogador teria recebido 50 mil reais para forçar e receber um cartão amarelo em uma partida do Santos, contra o Avaí.

O zagueiro, porém, não levou o cartão amarelo e prometeu que seria expulso na partida seguinte, contra o Botafogo. Ele até recebeu o cartão vermelho, mas apenas após o fim do jogo e enfureceu o participante do "esquema de apostas".

Bauermann foi pressionado para devolver a quantia, que chegou na casa dos R$ 800 mil, e cogitou até mesmo repassar uma porcentagem de seus direitos econômicos em uma futura negociação para deixar o Santos.

No dia 9 de maio daquele ano, a Justiça aceitou a denúncia do MP-GO contra o esquema de manipulação de jogos. Já em 1º de junho, o STJD decretou uma punição de 12 jogos de suspensão para o zagueiro ? agravada para 360 dias, além de uma multa de R$ 35 mil, após segundo julgamento, no dia 6 de julho.