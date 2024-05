Entenda por que a presença de João Schmidt é tão importante para o Santos

O Santos corre contra o tempo para recuperar João Schmidt de uma entorse no tornozelo direito. O volante tenta estar apto para a partida contra o Botafogo-SP, na próxima segunda-feira, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

No momento, o jogador de 31 anos está em transição física, mas ainda não treina com o restante do grupo.

João Schmidt é um dos principais jogadores do Peixe. Contratado no começo do ano, ele precisou de pouco tempo para se encaixar no esquema tático do técnico Fábio Carille.

O volante foi titular em 22 dos 23 jogos do clube na temporada. Ele ficou de fora apenas da derrota de 2 a 1 para o América-MG, em Belo Horizonte, devido a lesão no tornozelo.

Schmid é o cão de guarda da defesa santista. Não à toa, ele já soma 38 desarmes na temporada. Ele encerrou o Campeonato Paulista na liderança do quesito, com 26, e é o terceiro na Série B, com 12.

Além disso, o atleta ostenta 271 passes corretos, três interceptações, três defesas, 17 rebatidas, nove lançamentos e três viradas de jogo na Segunda Divisão segundo dados do Sofascore.

Devido a estes números, João Schmidt se tornou uma peça fundamental para o jogo do Santos. Além de proteger a defesa, ele também dá mais liberdade para Diego Pituca se mandar para o ataque. E o capitão alvinegro costuma contribuir bem no sistema ofensivo.

Quem também aproveita o "cão de guarda" é JP Chermont. O lateral vem mostrando qualidade para apoiar o ataque e pode subir com mais frequência com a ajuda do camisa 5.

João Schmidt tem mais três sessões de treinos para tentar se recuperar a tempo do jogo contra o Botafogo-SP, pela oitava rodada da Série B. O embate será na segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina (PR).