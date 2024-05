Títulos, artilharia e prêmios: as marcas e recordes de Endrick no Palmeiras

Endrick deixa o Palmeiras levando na bagagem alguns recordes e diversos títulos conquistados ao longo de sua história pelo clube. O camisa 9 se despediu do Alviverde na noite da última quinta-feira (30), no empate sem gols contra o San Lorenzo, pela Libertadores.

Principais marcas de Endrick

Endrick foi campeão em todas as categorias pelo Palmeiras. Criado na base do clube, ele levantou taças no sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 e profissional.

O camisa 9 foi o mais jovem a jogar e também a marcar um gol pelo time profissional. A estreia se deu com 16 anos, dois meses e 15 dias, enquanto o primeiro gol saiu com 16 anos, três meses e quatro dias.

Endrick é o maior artilheiro da história do Brasileirão entre jogadores com menos de 18 anos. Ele foi às redes 14 vezes na competição nacional, superando Ronaldo Fenômeno (12) e Neymar (10).

O atacante também acumulou algumas premiações. Ele foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro de 2022 pela CBF, venceu a Bola de Prata de revelação do Campeonato Brasileiro de 2023 e foi artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022.

Endrick conquistou cinco títulos no profissional do Palmeiras: Brasileirão (2022, 2023), Supercopa do Brasil (2023) e Paulista (2023, 2024).

Veja todas as marcas de Endrick

Maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro entre atletas com menos de 18 anos: 14 gols

2º maior artilheiro com menos de 18 anos em uma única edição de Brasileiro: 11 gols em 2023, atrás de Ronaldo Fenômeno, com 12 em 1993, e seguido por Diego e Neymar, com 10 em, respectivamente, 2002 e 2009.

Artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2023: 11 gols, seguido por Raphael Veiga, com nove.

4º jogador mais jovem a entrar em campo pela seleção brasileira na história: 17 anos, três meses e 26 dias (em novembro de 2023),

5º jogador mais jovem a fazer gol pela seleção brasileira na história: 17 anos, oito meses e dois dias em março de 2024, atrás apenas de Pelé, Edu, Heitor e Ronaldo Fenômeno.

Jogador mais jovem a entrar em campo pelo Palmeiras na história: 16 anos, dois meses e 15 dias

Jogador mais jovem a fazer gol na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro: 16 anos, três meses e quatro dias (marcou duas vezes no Athletico PR 1×3 Palmeiras, em 25/10/2022), tornando-se também o jogador mais jovem a fazer gol pelo Palmeiras na história.

Jogador mais jovem a fazer gol pelo Palmeiras em Libertadores (contra o Barcelona-EQU, pela fase de grupos de 2023, aos 16 anos, 10 meses e 16 dias) e quarto mais jovem no geral.

Jogador mais jovem a fazer gol pelo Palmeiras contra o Corinthians: 17 anos, superando Heitor e Mazzola, ambos com 18.

Primeiro jogador da história a conquistar ao menos um título de campeonato pelo Palmeiras em todas as categorias (Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20 e Profissional).

Endrick se despede do Palmeiras

Endrick passou em branco na despedida no Palmeiras. O atacante atuou durante 70 minutos no empate do Alviverde contra o San Lorenzo, mas não levou perigo ao gol adversário e saiu com dores no joelho.

O atacante agora vai se apresentar à seleção brasileira. Ele disputará a Copa América a partir do próximo mês, nos Estados Unidos.

Endrick viajará à Espanha após a Copa América. Ele se apresentará ao Real Madrid e começará sua trajetória no clube espanhol — ele está contratado desde o final de 2022, mas só pode jogar pelo time após completar 18 anos, em 21 de julho.