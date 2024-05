Duda Santos projeta amistosos da Seleção feminina contra a Jamaica: "Vamos fazer um grande jogo"

Visando os Jogos Olímpicos de Paris, a Seleção Brasileira feminina fará dois amistosos contra a Jamaica nos próximos dias. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, a meio-campista Duda Santos projetou os jogos.

"O Arthur tem passado o que espera dentro de campo e estamos executando bem durante os treinamentos. O grupo espera fazer uma grande partida. Estamos muito bem, nos dedicando ao máximo no que podemos melhorar para a partida contra a Jamaica. Sabemos que é uma equipe qualificada, vimos isso na Copa do Mundo," disse.

"Vamos respeitar o adversário como sempre. Tenho certeza de que vamos fazer um grande jogo, porque estamos em uma evolução muito grande. A torcida pode esperar uma Seleção muito forte em campo, dando seu melhor sempre", completou.

Seguimos com muito trabalho por aqui! Bora conferir como foi o treino de hoje? Vem comigo! ?? ? Leandro Lopes / CBF pic.twitter.com/Bqrr2N3PrU ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) May 31, 2024

O primeiro jogo contra a Jamaica está marcado para este sábado, às 17h (de Brasília), na Arena Pernambuco. O segundo será na próxima terça-feira, às 20h, na Arena Fonte Nova.

O Brasil encontrou problemas contra as jamaicanas na Copa do Mundo feminina de 2023. A Seleção terminou a fase de grupos da competição na terceira colocação, ficando atrás justamente da Jamaica.

Durante a entrevista, Duda Santos, jogadora da Ferroviária, também comentou o crescimento do futebol feminino no Brasil.

"O futebol feminino no Brasil tem crescido bastante. A gente viu a evolução durante muito tempo e, este ano, principalmente, está muito mais forte. As equipes estão investindo, e isso é muito importante para a modalidade. O nível cresceu, tem grandes atletas no futebol brasileiro, e isso tem sido refletido nas convocações. É muito importante essa visibilidade que nós estamos tendo na Seleção Brasileira", falou.