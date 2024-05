Despedida de Endrick termina com anticlímax e alerta para Copa América

Os mais de 40 mil torcedores do Palmeiras que estiveram no Allianz Parque para acompanhar a despedida de Endrick não viveram uma noite memorável. O camisa 9 não conseguiu balançar as redes em seu adeus e deixou o campo com 20 minutos a serem disputados com dores no joelho em um sinal de alerta para a Copa América.

O que aconteceu

Endrick pediu substituição aos 25 minutos do 2º tempo após sentir um incômodo no joelho, e não jogou os 90 minutos em seu último jogo pelo clube. O atacante disse que está bem após a partida e que a alteração foi uma preocupação com a seleção brasileira — mas ele ainda passará por uma reavaliação nesta sexta-feira (31) para saber se existe uma lesão. Abel disse na entrevista coletiva que o jovem pediu a substituição.

Eu estou bem. É um sonho meu jogar um campeonato pela seleção. Se acontece alguma coisa, você fica com um medo imenso, bravo. Mesmo se tivesse machucado o dedinho do pé, o dedo da mão ou a orelha, eu ia ficar com medo, assustado. Quero muito poder ajudar os brasileiros, minha equipe, quero ajudar a fazer um bom campeonato e se sagrar campeão. Endrick

O torcedor do Palmeiras não viu a substituição simbólica que aguardava. Criou-se a expectativa do jogo contra o San Lorenzo marcar a despedida de Endrick e a volta de Dudu, que está em processo final de recuperação da lesão grave do joelho, mas isso não foi possível. O Palmeiras preservou o camisa 7.

O camisa 9 não teve despedida como a de Gabriel Jesus. O atacante que hoje defende o Arsenal foi carregado pelos companheiros em uma volta olímpica que comemorava o título do Brasileirão de 2016 e pôde conversar com os torcedores usando um microfone para o estádio inteiro ouvir.

Endrick se apresenta à seleção brasileira na segunda-feira (3) para a preparação e disputa da Copa América. Após a competição, completa a transferência para o Real Madrid.

Além do adeus a Endrick, o Palmeiras ficou sem a melhor campanha da fase de grupos da Copa Libertadores. O Alviverde precisava vencer o San Lorenzo e torcer para o River Plate não golear o Deportivo Táchira — o que aconteceu, o clube argentino venceu apenas por 2 a 0. Com o empate, o Palmeiras ficou atrás do River e do Atlético-MG na classificação geral.

E o desempenho segue ruim. O Palmeiras só venceu um dos últimos quatro jogos e nessa sequência teve problemas para ter um bom desempenho: perdeu por 2 a 0 para o Athletico-PR, venceu o Del Valle por 2 a 1 sem convencer, empatou por 0 a 0 contra o Botafogo-SP e agora empatou sem gols contra o San Lorenzo.

E o futuro sem Endrick?

Abel Ferreira foi enfático na coletiva após o jogo e disse que não existe ninguém dentro do Palmeiras que pode substituir o jogador.

No entanto, ele citou Rony e Flaco López como opções para a posição. O argentino é o artilheiro da equipe na temporada e teve papel fundamental no título do Campeonato Paulista no início da temporada.

Vendemos um jogador para o Real Madrid e perguntam quem vai substituir esse jogador. Ninguém vai substituir ele. A minha função é arranjar soluções para quando jogadores vão para seleções. Vamos valorizar nossos jogadores, olhar para as opções. Vamos ver, temos Rony, Flaco López...

Canal do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.