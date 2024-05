De olho na maternidade, Érika vai pra reta final da última temporada na LBF

"Meu marido me mata se eu esperar mais! Ele pede o divórcio!", brinca Érika de Souza. A jogadora de basquete planeja se aposentar daqui dois meses, ao fim da temporada da LBF (Liga de Basquete Feminino) para se dedicar à família. A declaração foi feita durante o Jogo das Estrelas LBF Caixa 2024, evento que ocorreu na quinta (30), em São José dos Campos (SP).

A pivô do Sesi Araraquara, de 42 anos, pretende se dedicar a um antigo projeto pessoal: ter filhos. "Quero ficar barriguda lá na arquibancada só gritando para as atletas na quadra!", ri ao lado da também jogadora Vanessa Sassá. "E ela já grita, viu? Levanta essa bola! Caprichaaa!", revela a colega.

Érika disputa sua última temporada de LBF Caixa e lidera o atual campeão em pontos (12,9), rebotes (9,7) e eficiência (18,3). "Quero parar. Jogo desde os meus 16 anos. Hoje dói o joelho, o pé? Então quero encerrar minha carreira no topo. Depois posso até seguir jogando, mas não mais com a intensidade de hoje", conta.



Érika confessa que vai sentir falta das quadras. "Tenho aproveitado todas as oportunidades que surgem porque sei que vou sentir saudade de tudo isso aqui", diz apontando com as mãos a quadra, as colegas e a torcida.



Sassá, que já é mãe, aproveita para trocar figurinhas sobre maternidade com Érika. "Ela podia engravidar, jogar até os sete meses?", diz ela, que descobriu a gravidez aos 3 meses e, com autorização médica, só parou de jogar ao final da gestação. "Elas querem que eu seja mãe logo, mas também que eu continue jogando!", ri.