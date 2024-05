Corinthians encerra fase de grupos da Sul-Americana com segunda melhor campanha e melhor defesa

O Corinthians encerrou a fase de grupos da Copa Sul-Americana com chave de ouro. Na última terça-feira, o Timão venceu o Racing-URU por 3 a 0 na Neo Química Arena e se classificou em primeiro no Grupo F. O clube do Parque São Jorge terminou esta etapa do torneio com a segunda melhor campanha e com a melhor defesa entre os 32 times que atuaram na fase de grupos.

Com quatro vitórias e um empate, o Corinthians se classificou em primeiro na chave com 13 pontos, mesma pontuação de outros cinco times na fase de grupos: Independiente Medellín, Fortaleza, Sportivo Ameliano, Lanús e Bragantino. Entretanto, o Timão possui uma campanha melhor que estes clubes por ter um saldo de gols maior, com 12 tentos positivos. A melhor campanha desta fase de grupos da Sul-Americana foi do Racing da Argentina, que conquistou 15 pontos em seis partidas.

Além da segunda melhor campanha, O Corinthians teve a melhor defesa desta fase da competição, junto com a Universidad Católica, do Equador. Ambas as equipes sofreram apenas dois gols em seis jogos. O Timão foi vazado no empate em 1 a 1 contra o Racing-URU e na derrota para o Argentinos Juniors por 1 a 0.

O Corinthians terá de esperar a resolução dos playoffs da competição para conhecer o seu adversário na fase de oitavas de final, que está programa para acontecer apenas em agosto.