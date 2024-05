Corinthians dribla reformulação e crise política e vive bom momento dentro de campo

O cenário político é caótico, mas, dentro de campo, o ambiente do Corinthians é muito bom. O time, comandado por António Oliveira, tem conseguido driblar o contexto negativo fora das quatro linhas e vive boa fase dentro de campo.

Após superar um momento de oscilação, a equipe alvinegra agora soma três vitórias consecutivas e, com isso, passou às oitavas de final da Sul-Americana e da Copa do Brasil.

O clima das atividades diárias no CT Dr. Joaquim Grava também são leves. A boa relação de António Oliveira com os jogadores do elenco ficam nítidas em coletivas de imprensa. Em duas entrevistas recentes, ele brincou com os jovens Wesley e Yuri Alberto, duas das principais peças da equipe.

Antes de chegar à boa fase, o Corinthians teve que superar uma reformulação quase que completa no grupo. Augusto Melo havia prometido em campanha durante as eleições presidenciais que iria mudar o time. E assim o fez.

Após montar um novo plantel no começo da temporada, o Timão ainda viu dois dos principais líderes do time darem adeus nos últimos dias: Cássio e Paulinho. Sem os ídolos, o clube está em busca de novas lideranças no seu grupo.

Enfrentando obstáculos, o elenco corintiano tem precisado se esquivar de um ambiente conturbado fora do gramado. O clube do Parque São Jorge vive uma grave crise política e, nos últimos dias, virou notícia nas páginas policiais. Um dos casos mais polêmicos é o acordo de patrocínio com a casa de apostas VaideBet.

A suposta presença de uma empresa 'laranja' no processo de intermediação do negócio, revelado pelo Uol, está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo.

A situação também resultou em algumas saídas da diretoria do Corinthians. O superintendente de marketing, Sérgio Moura, pediu licença do cargo após ser alvo de denúncias. Já o diretor jurídico Yun Ki Lee se desligou do Timão após sugerir medidas que não foram atendidas em sua totalidade pela gestão de Augusto Melo.

O presidente também teve que agir para evitar a saída de Rozallah Santoro, diretor financeiro, que cogitou se demitir na semana passada. Ele e o diretor-adjunto Fernando Alba foram convencidos a ficar após uma reunião com Augusto no Parque São Jorge.

Em contrapartida, o diretor-adjunto da base, Fabricio Vicentim, alegou questões pessoais e deixou o cargo.

O suposto 'laranja' do polêmico acordo entre Corinthians e VaideBet seria a Neoway Soluções Integradas em Serviços LTDA, que, de acordo com o Blog do Juca Kfouri, teria recebido parte da comissão de R$ 25 milhões paga pelo clube do Parque São Jorge à Rede Social Media Design LTDA, tida como intermediadora do negócio.

Após forte repercussão, o Timão notificou a Rede Social Media Design LTDA e pediu esclarecimentos. A agência tem como o sócio-administrador Alex Cassundé, que foi inserido no grupo de campanha do presidente Augusto Melo no período eleitoral do clube, por indicação de Sérgio Moura.

A VaideBet, por sua vez, divulgou uma nota oficial, afirmou que vem cobrando a diretoria corintiana e já notificou ao clube o seu incômodo com as recentes notícias publicadas.

A empresa ainda confirmou a presença de um intermediário no acordo, mas não divulgou o nome deste. Insatisfeita, a VaideBet diz "avaliar os próximos passos" e não descarta rescindir o contrato de patrocínio caso a situação persista.

Tentando se manter focado no que acontece dentro das quatro linhas, o Corinthians busca confirmar a boa fase neste sábado, quando recebe o Botafogo na Neo Química Arena, às 21h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

O time, que já cumpriu as metas esportivas projetadas para a Copa do Brasil e a Sul-Americana, tenta subir na tabela de classificação do torneio. A equipe de António Oliveira é a 16ª colocada, à beira da zona da rebaixamento, e somou apenas cinco pontos em seis rodadas disputadas.