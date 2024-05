Com voltas de Geromel e Pavón, Grêmio finaliza preparação para enfrentar o Bragantino

O Grêmio finalizou, nesta sexta-feira, a sua preparação para encarar o Red Bull Bragantino. O jogo será neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho contou com o retornos dos lesionados Pedro Geromel e Cristian Pavón.

Os dois atletas são desfalques desde o mês de abril. Pavón sentiu uma lesão na coxa no triunfo contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão, no dia 17, enquanto Geromel fraturou o braço esquerdo durante a vitória sobre o Estudiantes, pela Copa Libertadores, no dia 23.

Os dois foram liberados pelo Departamento Médico do clube e participaram das atividades no CT do Coritiba normalmente.

O técnico Renato Gaúcho comandou um trabalho tático entre os titulares com foco no posicionamento e aperfeiçoamento das jogadas aéreas de bola parada na defesa e no ataque. Por fim, um exercício recreativo finalizou as atividades.

SEGUIMOS! ?? O sextou foi marcado por muito trabalho no CT da Graciosa. Com retornos de Geromel e Pavón, o nosso elenco finalizou a preparação para o duelo com o Bragantino. Foco total no #Brasileirão2024! ? Lucas Uebel | Grêmio FBPA Leia: https://t.co/ZKEB3dd5Sc pic.twitter.com/bMsqQyuXuw ? Grêmio FBPA (@Gremio) May 31, 2024

A partida contra o Bragantino acontece neste sábado, às 16 horas (de Brasília), pela sétima rodada do Brasileirão, no Couto Pereira. Em quatro jogos, o Grêmio somou seis pontos e ocupa a 12ª posição. O clube paulista, por sua vez, tem nove pontos conquistados em seis jogos e se encontra na oitava colocação.

Diego Costa e Nathan Fernandes são os únicos desfalques de Renato. A dupla cumpre suspensão por receberem cartão vermelho na derrota do Grêmio diante do Bahia, no dia 27 de abril.