Com Paquetá, Seleção Brasileira realiza primeiro treinamento nos Estados Unidos

Em preparação para a disputa da Copa América, a Seleção Brasileira realizou seu primeiro treinamento nos Estados Unidos nesta quinta-feira. O meia Lucas Paquetá, denunciado por suposto envolvimento em esquema de apostas, participou das movimentações.

Dos 26 jogadores convocados pelo técnico Dorival Júnior para a Copa América, 18 já se apresentaram à Seleção - os restantes chegarão apenas na próxima semana. Nesta quinta-feira, os atletas treinaram nas dependências do ESPN Wide World of Sports Complex.

A CBF informa que tomou conhecimento da denúncia oferecida pela Federação Inglesa de Futebol (FA) em face do atleta Lucas Paquetá, na última quinta-feira, dia 23 de maio de 2024. Considerando que o atleta fora convocado para os amistosos da seleção e para Copa América, a CBF... pic.twitter.com/BoBifeWIIg ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 30, 2024

Antes dos trabalhos em campo, os atletas realizaram exercícios na academia do complexo esportivo localizado em Orlando e que servirá de base na preparação para a Copa América. Bancado pela CBF, Lucas Paquetá, suspeito de ter levado cartões amarelos propositalmente pelo West Ham, trabalhou com o elenco.

O zagueiro Gabriel Magalhães, em recuperação de lesão no ombro direito, não participou das movimentações. De acordo com a CBF, supervisionado pelos médicos da Seleção, ele realizou exames nesta quinta e segue em reabilitação para a Copa América.

Antes de estrear no torneio, Dorival Júnior poderá testar sua equipe em dois amistosos. O primeiro jogo será contra o México, em 8 de junho, no Texas. Quatro dias depois, no último ensaio, a Seleção entra em campo para enfrentar os Estados Unidos, em Orlando.