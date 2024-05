Com Arboleda fora de lista do Equador, São Paulo pode perder até quatro atletas durante a Copa América

Na madrugada da última quinta-feira, a seleção do Equador divulgou a lista dos jogadores convocados pelo técnico Félix Sánchez para a disputa da Copa América, que será realizada entre os dias 20 de junho e 14 de julho. Zagueiro do São Paulo, Arboleda ficou de fora da convocatória e, assim, não desfalcará o clube durante o torneio.

A não convocação de Arboleda chamou a atenção, visto que aconteceu após um episódio polêmico que ocorreu em seu último período com a seleção equatoriana. Em março deste ano, durante os amistosos do Equador nos Estados Unidos, o zagueiro foi flagrado em uma boate junto aos compatriotas Gonzalo Plata e Kendry Páez.

Quando soube do ocorrido, a Federação Equatoriana de Futebol havia afirmado, em nota, que "foram divulgadas imagens de acontecimentos contrários aos valores e princípios que defendemos" e que tais vídeos seriam "analisados para futuras convocações". De acordo com a imprensa local, tanto o defensor como Gonzalo Plata teriam sido punidos pelo episódio com o corte da lista, mas não há nada confirmado.

No entanto, se o episódio foi prejudicial para Arboleda, quem saiu ganhando foi o São Paulo. Com o zagueiro fora da convocação final do Equador, o Tricolor perderá menos atletas do que o previsto durante a Copa América. A equipe poderá ter o desfalque de até quatro atletas.

O primeiro jogador que desfalcará o São Paulo na Copa América será o goleiro Rafael. O arqueiro foi um dos convocados de Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira e se apresentará à concentração após o jogo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, marcado para este domingo (02).

Outro que certamente não estará à disposição do técnico Luis Zubeldía durante o torneio será James Rodríguez. O meia foi convocado pela seleção colombiana e, como não vinha sendo utilizado pelo treinador, foi liberado pelo clube para se apresentar antecipadamente.

Na Colômbia desde segunda-feira, o atleta foi 'escanteado' pelo argentino e não entra em campo desde o dia 29 de abril, quando atuou por cinco minutos no clássico contra o Palmeiras. James, inclusive, está fora dos planos do time do Morumbi e dificilmente se reapresentará após a disputa da Copa América.

O terceiro atleta que pode desfalcar o São Paulo é Nahuel Ferraresi. O zagueiro está entre os 30 atletas da pré-lista divulgada pela Venezuela na última terça-feira. 'La Vinotinto', porém, terá que cortar mais quatro jogadores da convocatória, pois a Conmebol só permite 26 inscritos.

Por fim, outro jogador que ainda pode ficar longe do Tricolor durante a Copa América é Damián Bobadilla. O Paraguai ainda não divulgou a convocação para a competição, mas o volante esteve com o grupo na data Fifa de março e, com o espaço que vem ganhando com Zubeldía, pode ter chances de ser chamado.

Apesar dos desfalques em um futuro próximo, Zubeldía ainda terá Rafael, Ferraresi e Bobadilla à disposição para o confronto diante do Cruzeiro. A bola rola neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.